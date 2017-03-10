Кабмин поддержал законопроект об уголовной ответственности за пропаганду суицида

Правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Об этом говорится в официальном отзыве, опубликованном на сайте кабмина в пятницу, 10 марта.

Соответствующий документ был накануне внесен на рассмотрение вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

В частности, рекомендовано ужесточить ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на него. В расчет берутся угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства. Правительство также считает возможным ввести повышенные меры ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство.

Законопроектом предлагается изложить статью 110 Уголовного кодекса в новой редакции и дополнить данную статью УК частью второй. Кроме того, дополнить УК статьями 1101 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 1102 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» и 1512 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Накануне Яровая заявила, что в интернете детей к самоубийствам склоняют при помощи механизмов, разработанных психиатрами и психологами. Это, по ее словам, можно считать новым ударом по безопасности, так как под угрозой оказываются дети. Она также анонсировала, что нижнюю палату будет внесен законопроект, предлагающий наказание в виде восьми лет лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» в соцсети «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов таких сообществ Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис). Следствие установило, что он подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По их данным, действия молодого человека повлияли на решение 15 несовершеннолетних совершить самоубийство.