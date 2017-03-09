Яровая обвинила психиатров в подстрекательстве подростков к суициду

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в интернете детей к самоубийствам склоняют при помощи механизмов, разработанных психиатрами и психологами, сообщает ТАСС в четверг, 9 марта.

«Даже первичная оценка ситуации свидетельствует о том, что речь идет об организованной преступной деятельности. (...) Там прослеживается высокопрофессиональная, отточенная по алгоритмам, по последовательности, по срокам действия работа высокопрофессиональных психиатров и психологов, которые создавали эти алгоритмы», — сказала Яровая.

По ее словам, подобную деятельность можно считать новым ударом по безопасности из-за того, что под угрозой оказываются дети.

Яровая добавила, что в течение дня, 9 марта, в Госдуму будет внесен законопроект, предлагающий наказание в виде восьми лет лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» в соцсети «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов таких сообществ Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис. Следователи установили, что юноша подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По их данным, действия молодого человека повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но остались живы.