Детский омбудсмен призвала проверить игру «Беги или умри»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила руководителя ГИБДД России Виктора Нилова проверить игру «Беги или умри». Об этом говорится на сайте омбудсмена.

По ее словам, в соцсетях среди несовершеннолетних распространяется игра «Беги или умри», побуждающая их перебегать дорогу как можно ближе к движущемуся автотранспорту. В связи с этим родителям, учителям и водителям приходят предупреждения и просьбы проводить разъяснительные беседы с детьми.

«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении омбудсмена.

Информация о новой игре стала появляться в соцсетях в феврале. Утверждалось, что забава популярна по всей стране, также отмечалось, что сообщения рассылаются Департаментом образования. Однако в ведомстве заявили, что подобных рассылок не проводили и об игре не слышали, сообщала Афиша.daily. Управления ГИБДД в ряде регионов заверили, что роста числа ДТП с несовершеннолетними в начале 2017 года не наблюдалось.