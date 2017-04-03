Путин припомнил 1990-е в ответ на вопрос об ограничениях в интернете

Президент России Владимир Путин припомнил 1990-е годы, отвечая на вопрос, надо ли ограничивать в России интернет в ходе организованного ОНФ медиафорума независимых региональных и местных СМИ. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

Путин заявил, что возможные ограничения в интернете должны учитывать состояние общества. В 1990-х, по его выражению, «под демократией понимали вседозволенность, а под рынком — расхищение государственных средств».

В настоящее же время «абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет», говорит глава государства. По его словам, законодательные рамки по распространению определенной информации в сети существуют во всех цивилизованных странах.

«Во всей Европе, в Соединенных Штатах очень жесткое регулирование. Особенно это все начало вводиться и функционировать после трагических событий 11 сентября в США, а потом в связи с серией терактов в европейских странах», — отметил он.

Президент полагает, что ограничений в российском интернете «пока достаточно».

Согласно опросу, проведенному «Левада-центром» в ноябре 2016 года, 60 процентов россиян выступают за введение цензуры в интернете. Против ограничений в сети высказались 25 процентов респондентов.