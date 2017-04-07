Почти половина россиян заявила о готовности прожить без интернета

Жизнь почти половины (47 процентов) россиян не изменится, если неожиданно исчезнет интернет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Еще 26 процентов респондентов считают, что их жизнь почти не изменится без интернета. Около 22 процентов опрошенных признают, что смогут приспособиться, а пять процентов не представляют, как они смогут выполнять повседневные действия без интернета.

В настоящее время интернетом в России пользуются 75 процентов граждан. За два года их стало больше на 24 процента. Большинство россиян в сети общаются с друзьями и близкими (64 процента), получают информацию (60 процентов), развлекаются (54 процента). Почти половина (49 процентов) проходит онлайн-обучение, 46 процентов осуществляют банковские операции, а 38 процентов оформляют госуслуги.

«Россияне сегодня явно недооценивают степень влияния интернета на свою жизнь: отключение интернета затронет не только пользователей, но кардинально перевернет жизнь даже тех, кто не пользуется этими коммуникациями, — заметил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин. — Если строить прогнозы исходя из сложившегося тренда, то всеобщего охвата сеть достигнет в перспективе ближайших 10 лет».

Опрос ВЦИОМ проводился 3-4 апреля. В нем приняли участие 1200 человек. Погрешность не превышает 3,5 процента.

Согласно опросу, проведенному «Левада-центром» в ноябре 2016 года, 60 процентов россиян выступают за введение цензуры в интернете. Против ограничений в сети выступили 25 процентов респондентов.