Каждый пятый российский юзер заклеил веб-камеру изолентой

Около 20 процентов российских интернет-пользователей предпочитают заклеивать веб-камеру компьютеров изолентой. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 декабря.

В исследовании участвовали 2200 респондентов. Более трети опрошенных уверены, что киберпреступники способны взломать веб-камеру и установить слежку за владельцем компьютера. Еще 20 процентов считают угрозу проникновения в систему вполне реальной.

Около 18 процентов участников опроса считают, что от хакеров их может спасти антивирус. Еще 13 процентов не боятся подобных взломов, потому что мошенникам якобы интересны только веб-камеры знаменитостей.

Каждый десятый россиянин не верит, что хакеры вообще умеют проникать в компьютер жертвы для слежки.

В 2015 году аналогичный опрос показывал, что более половины россиян верили в вероятность взлома веб-камеры киберпреступниками. При этом за год скептически настроенных пользователей стало больше — в прошлом декабре лишь восемь процентов считали взломы веб-камер выдумкой.

21 декабря стало известно, что группа российских хакеров зарабатывала до пяти миллионов долларов в день на рекламе в видеороликах. Киберпреступники создали множество ботов, которые в среднем генерировали до 300 миллионов просмотров в сутки. Таким образом мошенники получали в среднем от трех до пяти миллионов долларов в день.