В Госдуме раскритиковали законопроект Милонова о регулировании соцсетей

Реализация законопроекта депутата Госдумы Виталия Милонова о регулировании социальных сетей отбросит Россию в число стран третьего мира в части защиты прав граждан. Такое мнение высказал глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Леонид Левин, передает в понедельник, 10 апреля, РИА Новости.

«Сама по себе инициатива труднореализуема и говорит о непонимании авторами самой сути интернета и механизмов его работы. Техническое исполнение законопроекта (...) потребует значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли», — сказал Левин.

Он напомнил, что для входа в сеть граждане предоставляют свои личные данные. «При приобретении сим-карты необходимо предоставить паспорт, при подключении домашнего интернета заключается договор между пользователем и оператором, при использовании публичных точек wi-fi необходимо пройти процедуру верификации», — пояснил Левин.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также счел идею Милонова абсурдной и бессмысленной. «Этот "сюр" уже находится за пределами здравого смысла», — цитирует его Национальная служба новостей (НСН).

Ранее в понедельник Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий россиянам пользоваться социальными сетями в рабочее время. Кроме того, согласно документу, доступ в соцсети заблокируют для лиц до 14 лет. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62 процента россиян поддерживают эту инициативу.