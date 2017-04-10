Милонов предложил запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий россиянам пользоваться социальными сетями в рабочее время. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Потери рабочего времени огромны, но работодателям бороться с этим очень сложно. Проектом предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что пользователь при регистрации должен будет указать паспортные данные. По мнению Милонова, это позволит бороться с фейковыми страницами. «Сейчас любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причем как под вымышленным, так и под именем кого-либо из знакомых. На такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница», — объясняется в пояснительной записке. Уточняется, что в настоящее время не предусмотрена ответственность за подобные действия.

Кроме того, согласно законопроекту, лицам до 14 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями. Таким образом парламентарий хочет решить проблему так называемых «групп смерти», а также избавить детей от тлетворного влияния трудных подростков.

Ранее 10 апреля ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому 62 процента россиян поддерживают инициативу о законодательном запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Против высказались 35 процентов. Инициативу о регистрации в социальных сетях по паспорту отрицательно восприняли 52 процента респондентов. Идею поддержали 39 процентов участников исследования.