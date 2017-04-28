Госдума удалила канал в Telegram через день после запуска

Госдума закрыла официальный канал в мессенджере Telegram. Соответствующее сообщение было размещено на странице канала за два часа до его удаления в пятницу, 28 апреля. В настоящее время публикация недоступна, но ее скриншот имеется в распоряжении «Ленты.ру».
«В нашей работе мы стараемся поддерживать общий тренд на открытость в работе парламента. Однако в телеграме не предусмотрены комментарии», — говорилось в сообщении. Также подчеркивалось, что для нижней палаты парламента «обратная связь пользователей важнее всего».
При этом отмечалось, что редакция канала считает эксперимент удачным. На момент написания заметки на канал подписались более 2,3 тысячи пользователей мессенджера.
Ранее в пятницу председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин высказал мнение, что социальные сети являются наиболее актуальным инструментом для распространения информации о деятельности Госдумы. Он подчеркнул, что такой подход обеспечивает прямой диалог с избирателем.
Госдума запустила официальные аккаунты в «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Twitter, Facebook и Telegram 27 апреля — в День российского парламентаризма. За их содержание будут отвечать профессиональные журналисты, отмечали в нижней палате.