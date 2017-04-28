Госдума удалила канал в Telegram через день после запуска

Госдума закрыла официальный канал в мессенджере Telegram. Соответствующее сообщение было размещено на странице канала за два часа до его удаления в пятницу, 28 апреля. В настоящее время публикация недоступна, но ее скриншот имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«В нашей работе мы стараемся поддерживать общий тренд на открытость в работе парламента. Однако в телеграме не предусмотрены комментарии», — говорилось в сообщении. Также подчеркивалось, что для нижней палаты парламента «обратная связь пользователей важнее всего».

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При этом отмечалось, что редакция канала считает эксперимент удачным. На момент написания заметки на канал подписались более 2,3 тысячи пользователей мессенджера.

Ранее в пятницу председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин высказал мнение, что социальные сети являются наиболее актуальным инструментом для распространения информации о деятельности Госдумы. Он подчеркнул, что такой подход обеспечивает прямой диалог с избирателем.

Госдума запустила официальные аккаунты в «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Twitter, Facebook и Telegram 27 апреля — в День российского парламентаризма. За их содержание будут отвечать профессиональные журналисты, отмечали в нижней палате.