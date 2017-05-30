Самый молодой депутат предложил создать в Госдуме совет блогеров

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в нижней палате парламента совет популярных блогеров. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает RT.

«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействую с гражданами в сети», — считает 21-летний Власов, самый молодой парламентарий в ГД седьмого созыва.

Совет, по его мнению, может функционировать при думском комитете по информполитике, информационным технологиям и связи.

22 мая на парламентских слушаниях по молодежной политике в ГД выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская). В частности она призвала депутатов наконец разобраться в социальных сетях.

В конце апреля начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Twitter и Facebook. Председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин высказал мнение, что блогосфера является наиболее актуальным инструментом для распространения информации о деятельности ГД. Он подчеркнул, что такой подход обеспечивает прямой диалог с избирателем.

Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. После избрания в ГД он заявил, что его главная цель в нижней палате парламента — добиться активности ровесников.