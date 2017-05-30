Создание совета популярных блогеров при Думе сочли излишним

В Госдуме не нужна специальная комиссия блогеров, парламентарии и так готовы взаимодействовать с ними напрямую. Такое мнение высказал глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»), передает «Интерфакс», во вторник, 30 мая.

По его словам, блогеров можно привлечь к работе экспертного совета при комитете, в который сейчас входят более сотни человек. «Среди них те, кто представляет позицию государственных органов, организаций и компаний, работающих в сфере интернета, средств массовой информации, различные эксперты, видные юристы, специалисты в области IT и другие», — пояснил Левин.

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Он добавил, что его коллеги по нижней палате парламента в случае необходимости могут предложить конкретные кандидатуры. Эти люди должны быть «компетентны, профессиональны и полезны для законотворческой работы», отметил глава думского комитета.

Ранее во вторник депутат от фракции ЛДПР Василий Власов сообщил, что в Думе может быть создан совет популярных блогеров при комитете по инфополитике. Представители блогосферы, по его замыслу, могли бы информировать своих подписчиков о работе ГД, а также участвовать в обсуждении законопроектов и консультировать парламентариев в зависимости от специфики своего блога, уточняет RT.

В конце апреля начали свою работу официальные аккаунты нижней палаты во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Twitter и Facebook. Тогда Левин высказал мнение, что блогосфера является наиболее актуальным инструментом для распространения информации о деятельности Думы.