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14:35, 10 июля 2026Спорт

Сенат Парагвая осудил высказывания оскорбившей Мбаппе сенатора

Сенат Парагвая осудил высказывания оскорбившей Мбаппе сенатора Амарильи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGN IMAGES via Reuters / David Butler Ii

Сенат Парагвая осудил высказывание сенатора Селеста Амарилья, оскорбившей нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

Соответствующая резолюция была принята после почти пяти часов обсуждений в верхней палате сената. Участники заседания выразили «абсолютное отвержение» всех форм расизма и дискриминации. В решении подчеркивается, что слова Амарильи не отражают позиции Сената.

Ранее Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом». Нападающий в ответ назвал политика «отвратительной женщиной».

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0, единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе.

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