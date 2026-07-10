Сенат Парагвая осудил высказывания оскорбившей Мбаппе сенатора Амарильи

Сенат Парагвая осудил высказывание сенатора Селеста Амарилья, оскорбившей нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

Соответствующая резолюция была принята после почти пяти часов обсуждений в верхней палате сената. Участники заседания выразили «абсолютное отвержение» всех форм расизма и дискриминации. В решении подчеркивается, что слова Амарильи не отражают позиции Сената.

Ранее Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом». Нападающий в ответ назвал политика «отвратительной женщиной».

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0, единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе.