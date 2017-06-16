Археологи нашли в центре Москвы орудия эпохи неолита

В центре Москвы на Сретенке археологи обнаружили кремниевый резец, относящийся к эпохе неолита (V–III тысячелетия до нашей эры). Это один из самых древних предметов, найденных при проведении работ по программе «Моя улица», сообщается на сайте мэрии.

«Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева», — объяснил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Ширина орудия — 2,5 сантиметра, а длина — почти 4 сантиметра.

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Кроме того на Покровском бульваре нашли еще один артефакт каменного века — фрагмент концевого скребка, который относится к мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры). Он сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце.

В настоящее время находки изучают специалисты. В дальнейшем их планируется передать в музей или выставлять на временных выставках.

Ранее при проведении подготовительных работ по программе «Моя улица» у основания Китайгородской стены обнаружили «слух» — тайную комнату, помогавшую защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по другую сторону крепостного сооружения. На Большой Лубянке нашли деревянную мостовую XVII-XVIII веков .

Программа благоустройства «Моя улица» проходит в Москве с 2015 года. Она продлится до 2018 года. Основная цель — создать в городе благоприятную среду для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.