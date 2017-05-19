Археологи обнаружили в Москве деревянную мостовую XVII-XVIII веков

В центре Москвы на Большой Лубянке археологи нашли деревянную мостовую XVII-XVIII веков при наблюдении за ремонтом водопровода, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что под слоем грунта на глубине одного-двух метров были бревна, а поверх деревянной мостовой обнаружилось

мощение более позднего периода: булыжники XIX — начала XX века. В узких траншеях ученые также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте было плотное движение: подковы, обувные набойки, медные монеты, гвозди и керамика.

«Большая часть мелких находок Большой Лубянки относится к XIX веку. Археологи объясняют это тем, что по соседству, на Лубянской площади, тогда был фонтан с питьевой водой, и горожане часто приходили к нему. К тому же ямщики останавливались на Большой Лубянке, чтобы набрать в фонтане воды для лошадей», — говорится в сообщении.

В районе Старой площади ученые нашли следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города, вырытых в XVI веке.

В дальнейшем мелкие артефакты после изучения будут переданы в фонды музеев или пополнят коллекцию выставки находок программы «Моя улица». Мостовые, остатки оборонительного рва, валов и бастионов после описания будут законсервированы: их засыплют грунтом.

В конце марта при наблюдении за подготовительными работами по программе «Моя улица» археологи обнаружили у основания Китайгородской стены «слух» — тайную комнату, помогавшую защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по другую сторону крепостного сооружения.