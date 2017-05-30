В Новгороде нашли тысячелетние могилы

Археологи нашли в Великом Новгороде древнейшее из ныне известных захоронение горожан. Об этом во вторник, 30 мая, «Интерфаксу» сообщили в Новгородском государственном музее-заповеднике.

Старинное кладбище было обнаружено на улице Обороны недалеко от исторического центра города. Его возраст, по предварительным оценкам, составляет тысячу лет (конец X — первая половина XI веков).

Были найдены как взрослые, так и детские захоронения. При этом, по словам ученых, преобладают останки женщин, которые были погребены вместе со стеклянными и каменными бусами из сердолика и горного хрусталя, а также с серебряными и бронзовыми кольцами и подвесками.

Всего археологи вскрыли шесть могил.

«Способ погребения новгородцев в небольших камерах характерен для скандинавских народов», — отметили сотрудники музея.

Ученые назвали открытие сенсационным. «Этой находки мы ждали все 80 лет археологических исследований в Великом Новгороде», — сказал собеседник агентства.

Раскопки на улице Обороны начались в апреле текущего года. Исследованиями занимаются сотрудники Новгородской экспедиции Института археологии РАН (Москва).