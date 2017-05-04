Склад оружия возрастом три тысячи лет нашли в Норвегии

Норвежские археологи обнаружили бронзовые топоры (кельты) и другие артефакты, возраст которых составляет около трех тысяч лет. Предметы были найдены в ходе раскопок в 44 километрах от города Тронхейм, Норвегия. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Материалы по теме Кровавая жатва Как загадочный паразит жестоко и мучительно убивал древних римлян

Открытие было изначально сделано археологами-любителями с помощью металлоискателей. Они нашли на поле около деревни Хедра девять кельтов, а также наконечники копий, литейные формы и фрагменты лура — старинного музыкального духового инструмента. Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук были оповещены о находке, после чего начались раскопки.

Всего были обнаружены 30 артефактов бронзового века, в том числе 24 кельта. По словам археологов, они до этого никогда не находили в Норвегии так много топоров в одном месте. Хотя точная причина того, почему было закопано столько оружия, остается неизвестной, ученые предполагают, что это мог быть склад или приношение богам в ходе религиозного ритуала.

Бронзовым веком называют эпоху человеческой истории, которая характеризуется распространением по всему миру технологий изготовления бронзовых изделий.