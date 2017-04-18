В египетском «Лагере 157» обнаружили шесть мумий

Египетские археологи обнаружили в Луксоре новое кладбище. Об этом сообщает Egypt Independent со ссылкой на заявление министра по делам древностей Халеда аль-Анани (Khaled al-Anany).

Кладбище на западе Луксора в некрополе Дра Абу эль-Негга в Долине царей получило условное название «Лагерь 157» (Camp 157). Оно относится к периоду XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до нашей эры) и, по словам министра, принадлежало городскому советнику по имени Осархат.

При раскопках в «Лагере 157» были обнаружены десятки красочных деревянных гробов и шесть хорошо сохранившихся мумий. Археологи также нашли множество масок, окрашенных в золотой цвет, и скважину, в которой находилось более тысячи погребальных фигурок ушебти.

В начале апреля группа археологов обнаружила руины ранее неизвестной древней пирамиды в районе Дахшур — некрополе фараонов Древнего и Среднего царств в Египте в 26 километрах от Каира. По оценкам, она была построена во времена XIII династии фараонов (XVIII-XVII века до нашей эры) и располагалась к югу от знаменитой Ломаной пирамиды фараона Снофру.