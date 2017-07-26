Путин протестировал браслет для измерения уровня стресса

Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Петрозаводске протестировал российскую разработку — электронный браслет, измеряющий уровень эмоционального напряжения. Об этом в среду, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян в ходе заседания рассказал, что изобретение уже начали поставлять за рубеж. К примеру, с помощью устройства руководители горнодобывающих предприятий и опасных производств могут отслеживать состояние персонала, сказал Аветисян.

Путин надел браслет на левую руку, после чего уточнил у представителя АСИ, как работает устройство. «Проценты — это что?» — поинтересовался президент, взглянув на экран. Аветисян ответил, что таким образом браслет показывает уровень заряда. «А второе — стоимость услуги?» — поиронизировал глава государства.

«Есть функция определения уровня стресса — надо 30 минут подождать, она сразу не покажет», — уточнил Аветисян, после чего президент предположил, что спустя полчаса данные будут уже неактуальны.

После этого, по информации агентства, Аветисян вернулся к докладу, а Путин оставил электронное устройство на своей руке.

Ранее в среду Путин в столице Карелии провел заседание наблюдательного совета АСИ.