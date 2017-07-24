В Снеженском ядерном центре разработали медицинский лазер

Сотрудники научно-исследовательского отделения экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ госкорпорации «Росатом» разработали и изготовили тулиевый волоконный лазер для медицины «Ланцет». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что прототип лазера прошел все соответствующие медтехнике автономные испытания. В настоящее время заключается договор о сотрудничестве, в рамках которого «Ланцет» отправят еще и на комплексные испытания уже в составе медицинского оборудования. Кроме того, авторы разработки уже запустили процедуру оформления патентных прав.

«В России это первый лазер с такими характеристиками. После проведения клинических испытаний в случае успеха планируется постановка на производство лазера для медицинского применения, что станет хорошим примером импортозамещения, ведь в нем применены оригинальные технические решения, а основные компоненты лазера, в том числе и тулиевое оптоволокно, отечественные » — заявил руководитель отдела РФЯЦ-ВНИИТФ Андрей Березин.

Волоконные лазеры, на базе оптоволокна, легированного редкоземельным элементом — тулием, применяются для остеоперфорации, в гинекологии, проктологии и сосудистой патологии. Лазеры с мощностью 50-120 Вт в последнее время стали использоваться в урологии для трансуретальной вапоризации простаты.

Над созданием лазера «Ланцет» трудился коллектив отделения экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ им. Забабахина. Была разработана оптическая схема, которая обеспечила эффективную работу лазера в необходимом диапазоне температур и компактность прибора. Благодаря конструкторским нововведениям лазер «Ланцет» по ряду параметров превосходит аналог мирового лидера по изготовлению волоконных лазеров IPG Photonics.