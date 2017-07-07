Испытания лазера для резки арктических льдов начнут в России в ноябре

Испытания экспериментальной лазерной установки для разрушения льда начнутся в Архангельской области на дизельном ледоколе «Диксон» в ноябре 2017 года. Об этом пишет газета «У Белого моря».

Ранее все исследования проводились в лабораторных условиях. Лазер сможет разрезать льды толщиной до четырех метров, расширяя возможности навигации и грузоперевозок в Заполярье.

В настоящее время смоделирована установка мощностью 30 киловатт. Она разработана по федеральной целевой программе «Гражданское судостроение» для ледоколов в Национальном центре лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учеными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

О разработке судового лазерного комплекса в холдинге «Швабе» уже заявляли в 2013-2015 годах. Тогда же сообщалось о начале испытаний, в том числе с борта ледоколов.