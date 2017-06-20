К 2029 году объем перевозок по Северному морскому пути может вырасти в 11 раз

Грузопоток по Северному морскому пути может к 2029 году достигнуть отметки в 80 миллионов тонн в год. Об этом рассказал «Известиям» гендиректор «Атомфлота» Вячеслав Рукша.

Его прогноз опирается «на оценки ряда экспертов, а также на намерения крупных российских компаний и предварительные переговоры с рядом ключевых игроков».

К 2024 году совокупный объем перевозок по всем национальным арктическим проектам, по словам Рукши, составит 40 миллионов тонн. Основную часть будут составлять природные ресурсы: сжиженный природный газ, нефть, уголь и металлы.

Для развития Северного морского пути в будущем потребуется вдвое больше атомных ледоколов, чем есть сегодня, и соответствующая инфраструктура.

В прошлом году зафиксирован рекордный за всю историю этой водной транспортной артерии, протяженностью около 5,6 тысяч километров, объем грузоперевозок — 7,3 миллиона тонн.

