Ученые рассказали об испытаниях макета самого мощного ледокола в мире «Лидер»

Макет самого мощного и крупного атомного ледокола в мире «Лидер» проходит испытания в Крыловском научном центре в Петербурге, передает Пятый канал.

Появление судна в Арктике мощностью 120 МВт проекта 10510 планируется к 2025 году. По расчету конструкторов, ледокол будет способен проходить четырехметровую толщу льда, что позволит сделать Северный морской путь удобнее и безопаснее.

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Результаты уже проведенных опытов подтверждают соответствие выбранной формы корпуса ледокола предъявляемым требованиям по проводке крупнотонажных судов в двухметровых льдах, сообщается на сайте Администрации Московского района Санкт-Петербурга.

«После постройки «Лидера» мы будем рассматривать Северный морской путь как обычную годовую трассу движения», — отмечает главный конструктор одного из подразделений Крыловского центра Владимир Воробьев.