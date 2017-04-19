В Петербурге заложили патрульный ледокол для ВМФ

«Иван Папанин», головной патрульный ледокол проекта 23550, заложен на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Патрульный корабль ледового класса будет строиться по решению министра обороны в интересах защиты нашего государства на арктическом стратегическом направлении», — заявил на церемонии спуска главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

Он добавил, что зимой 2017-2018 годов будет заложен второй ледокол этого проекта, который будет назван в честь полярника Николая Зубкова.

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Универсальный патрульный корабль арктической зоны ледового класса (патрульный ледокол) проекта 23550 — принципиально новый корабль, разработанный для нужд военных, он способен преодолевать поле сплошного льда толщиной до 1,5 метра. Корабль объединяет в себе возможности буксира, ледокола и вооруженного патрульного корабля.

Водоизмещение — около семи тысяч тонн, максимальная скорость — 18 узлов, дальность плавания — шесть тысяч миль. Корабль оснащен буксирным устройством с тяговым усилием до 80 тонна-сил, а также двумя электрогидравлическими кранами с грузоподъемностью по 28 тонн.

Вооружение составляет одну 100-миллиметровую артустановку А-190, палубный вертолет в габаритах Ка-27 и два противодиверсионных катера. В ряде рекламных проспектов предполагалась подпалубная установка двух счетверенных поднимающихся пусковых установок, схожих с ранее предложенными модульными пусковыми ракетного комплекса «Club-K» (экспортное контейнерное исполнение комплекса «Калибр»).