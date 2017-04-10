Реактор атомного ледокола «Вайгач» впервые сможет работать до 200 тысяч часов

Работники ФГУП «Атомфлот» продлили ресурс реакторной установки атомного ледокола «Вайгач» Теперь она впервые сможет работать не 175 тысяч, а 200 тысяч часов. Об этом сообщает ТАСС.

«Благодаря продлению срок эксплуатации атомохода увеличен на пять лет до 2022 года», — уточняют в «Атомфлоте». Сообщается, что российские верфи таким образом к концу 2017 года смогут осуществлять строительство ледокола мощностью 120 мегаватт.

Материалы по теме Вечное сияние Русского Севера Как культура объединяет территории от Мурманска до Таймыра

Продление ресурса «Вайгача» осуществляло Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова. Изначально

реактор ледокола мог выполнять только 100 тысяч часов работы.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике до конца 2017 года пройдут испытания мощного судового лазера. Его создали специалисты предприятия «Швабе» — Национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» в рамках программы «Развитие гражданской морской техники». Представители холдинга рассказали, что место проведения эксперимента выберут в течение месяца. Также определят перечень судов, которые примут в нем участие. Лазер станет новым способом прокладывания судоходных русел в ледяных полях.