Эксперт рассказал о создании автоматизированной системы северного завоза

К концу 208 года в России может быть внедрена автоматизированная система северного завоза, которая позволит удешевить доставку грузов в арктические регионы на 30 процентов. Об этом рассказала ТАСС руководитель проектного офиса «Северный завоз» Юлия Зворыкина.

«Это актуально, над этим сейчас работает весь мир с тем, чтобы транспортные компании могли разместить в этой системе свои грузы, — подчеркнула она. — Мы думаем, сначала это будет создано для водного транспорта, а потом к ней присоединятся и железнодорожный транспорт, и автомобильный».

Проект по своим принципам схож с существующей сегодня международной системой бронирования (Global Distribution System) для пассажиров. Особенность же российской разработки в том, что «не просто кто-то будет видеть, где едет груз, но еще и сможет оплатить и застраховать его без посредников».

Для продвижения вперед в данном вопросе, по словам Зворыкиной, необходимо сегодня перейти от отраслевого планирования к пространственному. «Отдельная корпорация, дополнительное ведомство и люди специально для северного завоза не требуются, потому что все может быть решено перенастройкой механизмов. Нужна унификация северного завоза, единые принципы планирования, тогда можно организовать единый фрахт», — сказала она.

Однако остается пока нерешенной проблема страхования груза от кражи и организации качественной системы связи, необходимой для цифровизации логистических процессов.

