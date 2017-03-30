Путин поручил создать ответственную за развитие Севморпути структуру

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за развитие Северного морского пути. Об этом глава государства заявил, выступая на форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске, передает ТАСС.

«Я уже поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы», — сказал Путин.

Кроме того, президент пригласил иностранные компании использовать возможности Севморпути. Это, по его словам, позволит снизить издержки и сроки поставки грузов между Европой и Азией.

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«При этом хорошо понимаем: для того чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов — от сырья до контейнеров — необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия, отвечающие самым современным международным стандартам в этой сфере», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что изменение ледовой обстановки, появление новых судов делают Севморпуть практически круглогодичной транспортной артерией, которая будет иметь огромное значение как для российской, так и для мировой экономики.

В 2016 году объем перевозок, совершенных по Северному морскому пути в 2016 году достиг рекордного уровня, преодолев показатель в 6,9 миллиона тонн. Он проходит через моря Северного Ледовитого океана, ведет из европейской части России на Дальний Восток. СМП используют крупные компании, осваивающие российскую Арктику.