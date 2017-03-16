Мурманское морское пароходство завершило год с прибылью 800 миллионов рублей

Мурманское морское пароходство (ММП), крупнейший грузоперевозчик в российском арктическом регионе, впервые за несколько лет завершил год с прибылью, по предварительным данным составившей 800 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«[Такая прибль] является хорошим заделом для реализации программы по обновлению флота», — рассказали в ММП. 2015 год компания закончила с убытком в 413 миллионов рублей, несмотря на растущие объемы перевозок. На итоговый результат тогда повлиял отрицательный курсовый убыток в связи со снижением стоимости рубля.

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В таком состоянии ММП просуществовала несколько лет. Обусловлено это общим падением мирового рынка фрахтовых перевозок. В 2015 году их стоимость снизилась на 95 процентов и достигнула исторического минимума, прежде отмеченного в 2008 году.

В 2016 году объем перевозок, совершенных по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году достиг рекордного уровня, преодолев показатель в 6,9 миллионов тонн. Он проходит через моря Северного Ледовитого океана, ведет из европейской части России на Дальний Восток. СМП используют крупные компании, осваивающие российскую Арктику.