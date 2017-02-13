Грузооборот Северного морского пути достиг рекордного уровня

Объем перевозок, совершенных по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году достиг рекордного уровня, преодолев показатель в 6,9 миллионов тонн, сообщает ТАСС.

«Согласно данным Минэкономразвития, планируемый грузооборот Севморпути в соответствии с этапами освоения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и вовлечения в разработку углеводородного сырья ближайших месторождений Ямала составит 31 миллион тонн уже к 2020 году», — сообщил директор департамента флота FESCO Владимир Чабров.

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Он добавил, что СМП также активно использует Минобороны. В частности, по данным компании «Оборонлогистика», ведомство провозит около 700 тысяч тонн груза в год.

Северный морской путь проходит через моря Северного Ледовитого океана. Он ведет из европейской части России на Дальний Восток. СМП используют крупные компании, осваивающие российскую Арктику. В частности, именно по СМП вывозит продукцию своего Заполярного филиала «Норникель».

