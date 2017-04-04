В Архангельской области испытают прототип судового лазера для резки льда

В Арктике до конца 2017 года пройдут испытания прототипа судового лазера, предназначенного для резки льда. Соответствующий протокол о проведении пилотных испытаний подписали холдинг «Швабе» и ВНИИ проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Швабе».

Судовой лазерный комплекс разработан в Национальном центре лазерных систем и комплексов «Астрофизика» (входит в «Швабе») в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы».

«Данный лазерный комплекс обеспечит проводку любых судов через ледовые поля вне зависимости от их мощности. Пилотные испытания нашей лазерной установки запланированы в Архангельской области на конец 2017 года», — заявил глава «Швабе» Алексей Патрикеев.

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По его словам, широкое использование таких комплексов позволит создать полноценную круглогодичную транспортную инфраструктуру в субарктических и арктических районах России и снизить ледовую нагрузку на инженерные сооружения, работающие на континентальном шельфе.

Согласно протоколу, в апреле 2017 года будут изучены ледовые площадки региона, выбрано место для проведения эксперимента и определен перечень судов, которые примут участие в испытаниях.

«Новое оборудование холдинга, не имеющее аналогов в мире, обладает мощностью 200 киловатт и способно разрезать лед толщиной до метра и более», — заявили в пресс-службе.

Установка состоит из волоконного лазера, волоконно-оптического кабеля, установки наведения и фокусировки луча и системы электропитания. В ходе работы комплекс будет определять линии концентрации напряжений в ледяном покрове и фокусировать на них лазерное излучение. Выделяющееся при этом тепло будет способствовать раскалыванию льда.

О разработке судового лазерного комплекса в «Швабе» уже сообщали в 2013-2015 годах. Тогда же сообщалось о начале испытаний, в том числе с борта ледоколов.