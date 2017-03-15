Оптический холдинг «Швабе» получил право самостоятельной торговой деятельности

Российский холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», получил право на ведение самостоятельной внешнеэкономической деятельности в отношении продукции двойного назначения наряду с крупнейшими промышленными предприятиями страны. Об этом в среду, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Право на ведение самостоятельной внешнеэкономической деятельности в отношении военной продукции позволит «Швабе» самостоятельно осуществлять военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнёрами. В ближайшее время мы намерены увеличить объёмы поставок данной продукции», — отметил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Соответствующее свидетельство компании вручила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Согласно документу, теперь «Швабе» имеет право осуществлять экспорт запчастей к оптической и оптико-электронной продукции военного назначения, оказывать услуги по обучению, проведению сервисных и ремонтных работ, в том числе модернизации, предполагающей выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Изделия, разрабатываемые и производимые на предприятиях «Швабе», экспортируются в десятки стран, в том числе в составе российских военных самолетов и вертолетов.