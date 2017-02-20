В «Ростехе» заявили о готовности продавать оружие в кредит

Госкорпорация «Ростех» готова предоставить кредиты на покупку оружия странам, имеющим нестабильную экономику. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил глава компании Сергей Чемезов на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби, передает ТАСС.

«Там, где есть проблемы с финансированием, мы готовы рассматривать финансовое состояние этой страны и в перспективе давать кредиты. Если страна в состоянии платить, мы готовы любой стране продавать оружие, если она не под санкциями», — пояснил он.

Россия в минувшие годы регулярно вела поставки вооружений под экспортные кредиты. В частности, большой объем заемных средств для закупок российской военной техники предоставлялся Венесуэле — свыше пяти миллиардов долларов.

В начале 2016 года экспортный кредит в размере 200 миллионов долларов на закупку продукции военного назначения получила Армения.

В 2013 году сообщалось, что Бангладеш получит до миллиарда долларов в виде кредита на приобретение российского оружия. В страну поставлялись самолеты Як-130 и вертолеты Ми-171Ш. В том же году сообщалось о возможном кредитном финансировании экспорта российских вооружений в Уганду.