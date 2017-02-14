«Ростех» прокомментировал ситуацию с поставкой С-400 в Индию

Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 в Индию еще не подписан, ведутся консультации. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов на выставке Aero India — 2017, открывшейся в Бангалоре.

Ранее, в октябре 2016 года, было заключено рамочное межправительственное соглашение о поставках большой партии оружия из России в Индию. Помимо прочего, соглашение предусматривало закупку зенитных ракетных систем С-400.

В декабре 2015 года Минобороны Индии одобрило возможную закупку в России пяти двухдивизионных полков системы С-400 и шести тысяч ракет на общую сумму около шести миллиардов долларов.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.

Стартовым инозаказчиком системы С-400 является Китай, осенью 2014 года он приобрел шесть дивизионов на сумму свыше трех миллиардов долларов.