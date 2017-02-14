В «Ростехе» рассказали о совместном производстве вертолетов Ка-226Т с Индией

В Индии будет собрано 160 вертолетов Ка-226Т из 200, оговоренных соглашением, степень локализации производства будет нарастать. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил на открывшейся в Бангалоре выставке Aero India — 2017 директор госкорпорации «Ростех» по международному сотрудничеству и региональной политике Виктор Кладов.

«Ка-226Т — это уникальный проект совместного производства вертолетов в Индии. Перспективы сотрудничества — как минимум 200 машин. Это зафиксировано в межправительственном соглашении», — сказал Кладов.

Материалы по теме Здравствуй, Сережа! Ка-226 получит шанс на лицензионное производство в Индии

По словам представителя «Ростеха», Индия имеет 50,5 процента акций в совместном предприятии, Россия — 49,5 процента. С российской стороны участниками консорциума являются «Рособоронэкспорт» и холдинг «Вертолеты России», с индийской — авиастроительная корпорация HAL.

По условиям соглашения 40 машин будет поставлено из России в готовом виде, чтобы ускорить получение Индией первых образцов техники. Еще 160 вертолетов будет собрано уже в Индии, с поэтапно углубляющейся локализацией производства.

«По мере того как индийская сторона будет осваивать производство некоторых узлов и компонентов, будут передаваться соответствующие технологии», — подчеркнул Кладов.

Межправительственное соглашение, предусматривающее закупку Индией как минимум 200 легких вертолетов Ка-226Т, было подписано в октябре 2016 года. По оценкам индийских правительственных структур, итоговая потребность в машинах этого типа может быть вдвое выше.