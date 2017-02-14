Портфель заказов Индии на российское оружие составил 4 миллиарда долларов

В 2016 году портфель индийских заказов на российскую продукцию военного назначения превысил четыре миллиарда долларов. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил Сергей Гореславский, глава делегации «Рособоронэкспорта» на открывшейся в Бангалоре выставке Aero India — 2017.

Это превышает итоговое значение на конец 2015 года, подчеркнул Гореславский, отметив, что темпы сотрудничества в 2017 году планируется нарастить.

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Индия на сегодняшний день остается крупнейшим покупателем российского оружия. В последние годы Россия реализовала целый ряд долгосрочных проектов по поставкам Нью-Дели авиационной техники, танков, кораблей и подводных лодок. Ведутся поставки боеприпасов.

Совместно с российскими оборонными фирмам Индия разрабатывает крылатые ракеты BrahMos. Также готовится запуск программы индийского истребителя пятого поколения FGFA, который будет создаваться совместно с ОКБ Сухого на основе проекта российского самолета ПАК ФА.

Осенью 2016 года было заключено межправительственное соглашение о дальнейшем расширении поставок оружия. После него могут быть заключены контракты на поставку зенитных систем С-400, строительство четырех фрегатов проекта 11356, а также на организацию совместного производства 200 легких вертолетов Ка-226Т.

