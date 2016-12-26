Выпуск вертолетов Ка-226Т для Индии перенесут в Улан-Удэ

В контракте на поставку Индии легких вертолетов Ка-226Т будет задействован Улан-Удэнский авиазавод. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» 26 декабря.

По словам представителей корпорации, в Улан-Удэ будет развернуто дублирующее производство машинокомплектов Ка-226Т «в целях скорейшего выполнения межправительственного соглашения по производству и поставке». Завод также возьмет на себя организацию гарантийного обслуживания вертолетов, обучение индийского летно-технического персонала и содействие в развертывании производства комплектующих в Индии.

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Кумертаусское авиационное производственное предприятие, на котором ранее выпускались машины серии Ка-226, сосредоточится на поставках Ка-226Т российским силовым структурам. Оно также будет участвовать в кооперации по исполнению индийского заказа, в частности, на заводе сохранится выпуск отдельных узлов и агрегатов, в том числе колонок и лопастей несущего винта.

Кроме того, по словам главы корпорации Александра Михеева (в данный момент он переходит на пост главы «Рособоронэкспорта»), завод в Кумертау получит дополнительные экспортные заказы. «Такое решение будет способствовать реализации этого приоритетного для нас проекта в установленные сроки без потери качества продукции», — пояснил он.

Соглашение о сборке легких вертолетов Ка-226Т в Индии было подписано в декабре 2015 года. Соглашение подразумевает сборку 200 машин с возможным увеличением до 400. Вертолеты будут собирать близ города Нагпур в штате Махараштра из российских машинокомплектов с постепенным замещением части компонентов на продукцию, производимую в Индии.

Ка-226Т — новая версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226 (развития Ка-26), появившаяся в 2008 году. Машина взлетной массой 3,6 тонны развивает максимальную скорость до 250 километров в час и способна перевозить 1050-1100 килограммов полезной нагрузки в кабине или на внешней подвеске. Особенностью машины являются использование двигателя Arrius 2G1 французской компании Turbomeca, новый главный редуктор и трансмиссия, а также современный комплекс бортовой электроники.