Правление «Ростеха» утвердило стратегию развития авиационного кластера

Правление госкорпорации «Ростех» утвердило стратегию развития авиационного кластера корпорации до 2025 года. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Ключевым целевым ориентиром утвержденной стратегии является ежегодный рост выручки холдингов кластера в среднем на 11,9 процента — до 2025 года. В денежном выражении выручка кластера к концу этого срока должна превысить 1,5 триллиона рублей.

Предприятия кластера должны увеличить долю рынка в российском авиастроении (двигателестроение, вертолетостроение, агрегатостроение и авионика) до 75 процентов и в 1,5 раза нарастить долю рынка в мировом авиастроении на соответствующих сегментах — до 5 процентов к 2025 году.

«Заявленные показатели будут достигнуты за счет существенного увеличения доли гражданской продукции, наращивания экспорта и повышения операционной эффективности», — заявил индустриальный директор Авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Он отметил, что для повышения операционной эффективности будет увеличена загрузка мощностей с 55 до 80 процентов к 2025 году за счет создания биржи мощностей. Это позволит оптимизировать накладные расходы и инвестиции в поддержание и расширение производств».

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Доля гражданской продукции кластера должна вырасти с 10 процентов до диапазона 30-40 процентов на горизонте 2025 года, отметили в «Ростехе». Перед кластером стоит задача удержать и нарастить присутствие в мировом вертолетостроении за счет вывода на международный рынок вертолетов Ансат, Ка-226Т, Ка-62, Ми-38 и других. Еще одной задачей является создание новых моделей и модификаций вертолетов и модернизация имеющихся.

Планируется также построить систему постпродажного обслуживания мирового уровня для вертолетов и самолетов, которая позволит увеличить выручку от послепродажного обслуживания более чем в 2,5 раза за счет создания «единого окна» для клиентов и перехода на управление жизненным циклом продукции кластера.

В авиационный кластер «Ростеха» входят «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), корпорация «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), «Технодинамика».

«Ростех» — российская госкорпорация, созданная в 2007 году, в ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и шесть — в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель «Ростеха входят» «АвтоВАЗ», КамАЗ, концерн «Калашников», «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и другие.