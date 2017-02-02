«Ростех» решил снизить свою долю в концерне «Калашников»

Правление госкорпорации «Ростех» вынесет на рассмотрение наблюдательного совета вопрос о продаже пакета акций концерна «Калашников» в размере 26 процентов минус одна акция частным акционерам — Андрею Бокареву и Алексею Криворучко. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Если сделка будет одобрена, доля частных инвесторов в капитале концерна может быть увеличена до 75 процентов минус одна акция. При этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет — 25 процентов плюс одна акция.

С предложением приобретения пакета акций концерна в размере 26 процентов минус одна акция в госкорпорацию обратился акционер «Калашникова» — компания «ТрансКомплектХолдинг», которой в настоящее время принадлежит 49 процентов акций.

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В сообщении госкорпорации отмечается, что продажа пакета акций «Калашникова» стратегическому инвестору позволит «Ростеху» «получить дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для реализации долгосрочной инвестиционной программы и достижения показателей, заложенных в стратегии корпорации».

«Государственно-частное партнерство является эффективной моделью реформирования предприятий отечественной промышленности, позволяет привлекать как дополнительные инвестиции, так и необходимые технологические и рыночные компетенции. В случае принятия положительного решения Госкорпорация Ростех сохранит за собой блокирующий пакет акций - это необходимо для поддержания баланса коммерческих и государственных интересов», — приводятся в сообщении слова генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова.

Стратегией госкорпорации «Ростех» до 2025 года предусмотрено привлечение частных инвесторов в отдельные активы.

