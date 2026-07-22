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09:44, 22 июля 2026Наука и техника

Китай с морской платформы запустил девять спутников ДЗЗ

«Синьхуа»: Китайская ракета Gravity-1 запустила девять спутников ДЗЗ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: China Daily / Reuters

Китайская ракета Gravity-1 запустила на целевые околоземные орбиты девять спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщает «Синьхуа».

Пуск носителя с морской платформы недалеко от Шанхая состоялся сегодня, 22 июля, в 05:54 московского времени. На целевые орбиты успешно выведены космические аппараты серий Dongpo, Xiguang и Tianyi.

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Ранее агентство сообщило, что первая ступень ракеты Long March 10B впервые совершила успешную контролируемую мягкую посадку на морскую платформу.

Также в июле «Синьхуа» рассказало, что, по данным Китайского национального космического управления, автоматическая межпланетная станция Tianwen-2 прибыла к квазиспутнику Земли — астероиду (469219) Камоалева.

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