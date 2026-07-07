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07:34, 7 июля 2026Наука и техника

Китайская станция прибыла к квазиспутнику Земли

Китайская станция Tianwen-2 прибыла к квазиспутнику Земли (469219) Камоалева
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: China Daily / Reuters

Китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) Tianwen-2 прибыла к квазиспутнику Земли — астероиду (469219) Камоалева, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным Китайского национального космического управления, расстояние между АМС и астероидом составляет 20 километров, что позволяет миссии Tianwen-2 начать научные исследования после примерно 400-дневного путешествия на расстояние около миллиарда километров.

«Далее зонд будет постепенно проводить более детальные научные исследования для получения данных о морфологии астероида, его физическом составе и внутренней структуре, закладывая основу для последующих операций по сбору образцов», — говорится в публикации.

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В мае 2025-го инженер программы Ramses Европейского космического агентства Франко Перес-Лисси сообщил изданию SpaceNews, что Tianwen-2 даст Китайской Народной Республике широкий спектр опыта и знаний в области проектирования и эксплуатации миссий в дальнем космосе.

В том же месяце «Синьхуа» сообщило об успешном запуске китайской миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли.

Согласно популярной версии, астероид (469219) Камоалева является осколком Луны. Главная цель Tianwen-2 — забор образцов грунта с небесного тела, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты, и их доставка на Землю. Это займет около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов. После доставки образцов на Землю при помощи капсулы миссия совершит гравитационный маневр вблизи планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS.

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