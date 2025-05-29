Китай запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

«Синьхуа»: Китай успешно запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

Китай успешно запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли — астероиду (469219) Камоалева. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 3B с аппаратом Tianwen-2 стартовала 28 мая в 20:31 по московскому времени с космодрома Сичан одноименного городского уезда провинции Сычуань (Китай).

В феврале Китайское национальное космическое управление сообщило, что Tianwen-2 прибыл на Сичан.

По популярной версии, астероид (469219) Камоалева может быть осколком Луны. Главная задача Tianwen-2 — забор образцов грунта с небесного тела, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты, и доставка их на Землю, что займет около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов. После доставки при помощи капсулы образцов на Землю миссия совершит гравитационный маневр вблизи планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS.