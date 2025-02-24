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04:32, 24 февраля 2025Наука и техника

Космический аппарат Tianwen-2 прибыл на космодром Сичан

Космический аппарат Tianwen-2 прибыл на космодром Сичан для подготовки к запуску
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Космический аппарат Tianwen-2 прибыл на космодром Сичан одноименного городского уезда провинции Сычуань (Китай) для подготовки к запуску. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

По заявлению китайской организации, ракета Long March 3B с аппаратом Tianwen-2 должна стартовать в первой половине года. «Сооружения стартовой площадки находятся в хорошем состоянии, подготовка к пусковым испытаниям осуществляется организованно, в соответствии с планом», — говорится в заявлении космического управления.

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В сентябре 2024-го издание The Paper со ссылкой на заместителя главы Китайского национального космического управления Бяня Чжигана сообщило, что Китай подтвердил планы по запуску в 2025 году миссии Tianwen-2 по возвращению образцов с квазиспутника Земли — астероида (469219) Камоалева.

По популярной версии астероид (469219) Камоалева может быть осколком Луны. Главная задача Tianwen-2 — забор образцов грунта с небесного тела, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты, и доставка их на Землю, что займет около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов. После доставки при помощи капсулы образцов на Землю миссия совершит гравитационный маневр вблизи планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS.

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