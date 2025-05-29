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19:13, 29 мая 2025Наука и техника

На Западе оценили сложность китайской миссии Tianwen-2

SpaceNews: Миссия Tianwen-2 к квазиспутнику Земли многому научит Китай
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Cai Yang / XinHua / Globallookpress.com

Миссия Tianwen-2, в рамках которой планируется доставить на Землю образцы с квазиспутника Земли — астероида (469219) Камоалева, — многому научит Китай. Ее сложность оценило западное издание SpaceNews.

По словам инженера программы Ramses Европейского космического агентства Франко Перес-Лисси, Tianwen-2 даст Китайской Народной Республике широкий спектр опыта и знаний в области проектирования и эксплуатации миссий в дальний космос.

Специалист отметил, что сближение и маневры вблизи астероида и кометы в рамках научной программы Tianwen-2 осложняются чрезвычайной слабостью и нерегулярностью их гравитационных полей. «Это как пытаться пристыковать лодку к парящей в космосе горе, которая кувыркается совершенно непредсказуемо и почти без гравитации. Поэтому посадка или даже просто близкий пролет требуют предельной точности, большей автономности и тщательного планирования», — сказал Перес-Лисси.

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Ранее агентство Синьхуа сообщило об успешном запуске китайской миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли.

Согласно популярной версии, астероид (469219) Камоалева является осколком Луны. Главная цель Tianwen-2 — забор образцов грунта с небесного тела, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты, и их доставка на Землю. Это займет около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов. После доставки образцов на Землю при помощи капсулы миссия совершит гравитационный маневр вблизи планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS.

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