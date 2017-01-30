«Калашников» перешел на работу в три смены из-за экспортных заказов

Концерн «Калашников» увеличит штат персонала на 30 процентов и перейдет на работу в три смены. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе компании.

Компания наберет более 1700 новых работников производственных специальностей, как отметили в пресс-службе, «на фоне возросшего объема экспортных заказов в текущем году».

Крупнейшим экспортным и внутренним направлением в производственной деятельности концерна в последнее время является производство управляемых ракет «Вихрь». В апреле 2016 года гендиректор концерна Алексей Криворучко объявил о подписании двухлетнего контракта на поставку «Вихрей» для неназванного инозаказчика. Параллельно с этим был подписан и новый трехлетний контракт с Минобороны на продолжение производства этих ракет (предыдущий, на 13 миллиардов рублей, был завершен к началу 2016 года).

Тогда же, в апреле 2016 года, «Известия» писали о резком увеличении заказа на эти ракеты. По информации издания, это произошло после заключения контракта с Египтом на поставку 46 ударных вертолетов Ка-52. Отгрузка первых вертолетов с завода «Прогресс» в Арсеньеве состоится в 2017 году.

