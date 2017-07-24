Рецепт снижения числа ДТП с пострадавшими предложили в КБ «Стрелка»

В КБ «Стрелка» подготовили предложения для Минстроя и региональных властей по снижению числа ДТП с пострадавшими и уличных правонарушений в городах. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Мы предлагаем простыми решениями существенно решать серьезные проблемы в городах: сокращение количества ДТП и правонарушений на улицах, — рассказала партнер конструкторского бюро Александра Сытникова на форуме «Городская среда» в Краснодаре. — Безопасность на дорогах обеспечивают оптимизация ширины проезжей части, сокращение радиусов поворотов, поднятые пешеходные переходы по возможности. А сокращение правонарушений – качественное уличное освещение и максимальная прозрачность первых этажей для социального контроля».

В настоящее время ширина полос в стране варьируется от 3 до 6 метров. «Стрелка» предлагает установить в городах стандартную ширину 3,25 метра.

Обустройство пешеходных переходов на уровне тротуара позволит уменьшению средней скорости движения машин, при их пересечении, вдвое. Также это позволит сделать городскую среду более доступной для лиц с ограниченными возможностями и для передвижения с детскими колясками. Предложение не касается крупных магистралей.

КБ «Стрелка» занимается разработкой стандартов благоустройства российских городов совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования и при поддержке Минстроя. В ближайшие пять лет бюро планирует преобразить более двух сотен общественных пространств в 40 крупных городах страны.