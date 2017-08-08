Власти Мурманской области выделят 37 миллионов рублей на реформу поликлиник

В Мурманской области власти выделят 37 миллионов рублей до конца 2018 года на создание новой модели работы поликлиник. Реформа предполагает создание более комфортных условий для приема пациентов и работы врачей. Об этом министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин сообщил на совещании в правительстве с участием главы региона Марины Ковтун. Его слова приводит РИА Новости.

По словам губернатора, на первом этапе создания новой модели «планируется оценка несовершенств и тех ключевых проблемных аспектов, которые заставляют людей ждать, неэффективно тратить время, которые мешают работать врачам и среднему медицинскому персоналу».

Перетрухин отчитался, что на первом этапе пройдет технологическое преображение регистратур, и это приведет к упрощению записи на прием к врачу, она станет более комфортной. Затем будет реализовано разделение потоков больных и здоровых пациентов, разделение функционально обязанностей врача и среднего персонала.

2 августа правительство России одобрило проект по улучшению модели функционирования поликлиник. Предполагается, что после его претворения в жизнь в поликлиниках сократятся очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации.