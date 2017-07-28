Три инвестпроекта в Мурманской области получат землю без торгов

Проект по созданию в Мурманской области платформ для СПГ-заводов, производства дикоросов тундры и морской соли, а также складов для автопредприятий получили земельные участки без торгов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Господдержка в форме предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов была предоставлена трем инвесторам при реализации крупных инвестиционных проектов. Эта работа ведется в соответствии с законом Мурманской области

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов", который был разработан для реализации изменений, внесенных в Земельный кодекс РФ», — заявила министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Также поддержку от государства получит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Кольская верфь».

Для его реализации в регионе создадут специализированную верфь для производства морских объектов — железобетонных платформ гравитационного типа для СПГ-заводов, буровых и добычных платформ для шельфовых проектов западного сектора Арктики .

Второй получивший господдержку проект делает компания «Териберка Финанс», он направлен на производство экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли, развитие местных промыслов и тому подобное. Наконец, третье предприятие — создание регионального распределительного центра компании «Тандер». Представлять из себя он будет склад продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия и топливоразливочный пункт розничной сети «Магнит».