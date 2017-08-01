Ученые составили рейтинг востребованных в будущем на Севере профессий

Мурманские ученые проанализировали инвестиционные проекты, а также программы по освоению Русской Арктики на 2018 — 2022 годы и составили рейтинг самых востребованных в ближайшем будущем на Севере профессий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

По их словам, в Заполярье будет особая нужда в машиностроителях, специалистах в сфере туризма, энергетики и архитекторы.

В настоящее время, на курсах подготовки профессионалов для работы в Заполярье «лидируют программы сервиса и туризма, сестринского дела, экономики и управления, клинической медицины».

24 июля сообщалось, что по уровню средних зарплат самой высокодоходной в Красноярском крае является занятость в сфере добычи полезных ископаемых (94,5 тысяч рублей в месяц) и в обрабатывающем производстве (56,7 тысяч рублей в месяц).

В мае глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин предложил ввести госзаказ на рабочие профессии для арктических проектов и, таким образом, привлекать на Север молодых специалистов.