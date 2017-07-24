Красноярский край занял первое место по уровню зарплат в Сибири

По данным опубликованным Новосибстатом, Красноярский край занимает первое место по уровню зарплат в Сибири. Размер среднемесячного дохода жителей региона — 38,4 тысячи рублей.

В целом же, по федеральному округу, в состав которого входит 12 субъектов, с января по май 2017 года средняя зарплата составляла 32,3 тысячи рублей.

Наименьший доход в Красноярье приносит работа в гостиницах и предприятиях общественного питания — 19,1 тысяча рублей, что однако больше, чем в восьми других регионах Сибири. В сфере добычи полезных ископаемых этот показатель по краю выше всего — 94,6 тысяч рублей. На втором месте обрабатывающие производства — 56,7 тысяч рублей.

