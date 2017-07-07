Лучшие норильские студенты смогут получать до 100 тысяч рублей в месяц

Студенты Норильского государственного индустриального института (НГИИ), в случае активной и успешной учебы, могут получать до 100 рублей в месяц. Об этом заявил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Дубров, пишет газета «Заполярный вестник».

С сентября, отличники, осваивающие технические специальности, будут получать стипендию от компании «Норникель».

«Первый семестр стипендию "Норникеля" будут получать студенты, набравшие не менее 180 баллов по результатам сдачи трех предметов ЕГЭ, — цитирует издание исполняющего обязанности ректора вуза Дмитрия Дуброва. — После первого семестра стипендиатам необходимо будет подтвердить свой высокий уровень и сдать сессию без троек. Тогда они будут получать и академическую стипендию, и "Норникеля"».

Активный студент, по словам Дуброва, «проявляя инициативу, отстаивая честь вуза, участвуя в конкурсах и олимпиадах», может зарабатывать до четырех академических стипендий, а еще рассчитывать на президентскую, правительственную стипендию, и другие выплаты.

Таким образом, обучающийся может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Дубров, однако, подчеркнул, что пока в НГИИ таких студентов нет.

