Агентство развития Норильска приступило к работе

Агентство развития Норильска (АРН), созданное в этом году при участии администрации Норильска, компании «Норникель» и Благотворительного фонда Владимира Потанина приступило к работе и определилось со своим руководством. Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля».

Наблюдательный совет новой организации возглавил Владимир Потанин. Председателем совета правления Агентства стала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. Так же в руководящий орган вошел председатель комиссии Норильского городского Совета по городскому хозяйству Александр Пестряков, заместитель руководителя администрации Норильска по развитию предпринимательства Андрей Малков, глава департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко и замдиректора Заполярного филиала компании Вячеслав Щукин.

Директором АРН назначен Сергей Панченко, ранее возглавлявший медиакомпанию «Северный город».

Агентство займется созданием условий для повышения качества жизни на полуострове Таймыр. Усилия АРН будут сконцентрированы на проектах по качественному изменению городской среды, формированию комфортных условий для бизнеса, в том числе малого и среднего, улучшению инфраструктуры города и занятости горожан.

Особое внимание в Агентстве намерены уделить социокультурным проектам, развитию туристической инфраструктуры региона и повышению его привлекательности.

«Уникальность "Норникеля" в очень большой степени зависит от людей, ее сотрудников. Поэтому компании важно, чтобы жизнь в Норильске была не просто комфортной, а современной, интересной, — заявила Лариса Зелькова. — Мы рассчитываем, что Агентство станет катализатором инициатив разных городских объединений, предпринимателей и активных норильчан, которые хотели бы, чтобы в городе появились новые возможности, условия для реализации идей тех, кто здесь живет и работает».

Меморандум об основании АРН подписали глава города Олег Курилов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Александр Рюмин и генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.